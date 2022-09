'Brad ist ein schlechter Liebhaber'

Brad Pitt soll für Angelina Jolie der schlechteste Liebhaber gewesen sein

Er ist einer der begehrtesten Junggesellen der Welt, Tausende Frauen träumen von einem Date mit ihm - und dennoch sollte man sich von Brad Pitt in Sachen Sexualleben nicht zu viel erwarten. Zumindest, wenn es nach einem Insider geht. Gegenüber "People" verriet ein angeblicher Freund von Angelina Jolie jetzt, dass Brad im Bett nicht allzu spannend ist. "Von all den Männern, mit denen sie geschlafen hat, war Brad ein unglaublich egoistischer, langweiliger, uninspirierter Liebhaber – und bei Weitem der faulste.“

Jolie und Pitt waren bis 2016 ein Paar, 2019 folgte die Scheidung. Gerade soll Brad wieder in Dating-Laune sein. Vielleicht passt das seiner Ex einfach gar nicht. Warum sonst würde sie so etwas über ihn sagen? Der Insider legt sogar noch einmal nach: "Es wurde noch schlimmer, weil er nach Körpergeruch stank und seine Socken im Bett anbehielt“ Jolie soll jede Frau bemitleiden, die mit ihrem Ex-Mann eine Affäre eingeht.