× Bradley Cooper: 45.000 € im Monat für die Schönheit

Hollywood-Beau Bradley Cooper (47) greift für sein jugendliches Aussehen tief in die Tasche.

Mit dem Film "Hangover" gelang dem US-Schauspieler Bradley Cooper (47) einst der Durchbruch. Seitdem feiert der Hollywood-Beau einen Erfolg nach dem anderen. Seine 47 Jahre sieht man ihm dabei nicht an. Laut Bild verrät jetzt ein Insider, dass sich der Ex-Ehemann von Model Irina Shayk (36) seine Schönheit einiges kosten lässt.

So viel ist sein Äußeres ihm wert

Demnach investiere Cooper jedes Monat rund 45.000 Euro in seine Schönheit. Kosmetische Gesichtsbehandlungen soll sich der 47-Jährige fast jeden Tag gönnen, ebenso wie Gesichts-Steaming, das für eine besonders porenreine Haut sorgen soll. Eine eigene Visagistin kümmere sich zwei Mal pro Woche um die Gesichtsbehaarung des Mimen. Zudem soll auch Waxing am Beauty-Programm stehen. Selbstverständlich göne sich Cooper auch nur die besten Beautyprodukte, darunter auch Anti-Aging-Pflege. Seinen Traumkörper stählt der "Silver Linings"-Star täglich beim Sport, eine eigene Ernährungsberaterin sorge dafür, dass auch das richtige Essen am Teller lande.

© Getty ×

Bradley Cooper lässt sich seine Schönheit einiges kosten.

Gerüchte um Beauty-Eingriffe

Ob sich dazu auch noch der ein oder andere Beauty-Eingriff geschlichen hat, bleibt bis dato sein Geheimnis. Erst kürzlich erschien er verdächtig prall und glattgebügelt am Red Carpet und es wurde gemunkelt, dass der Mime mit Botox und Fillern nachgeholfen haben soll.