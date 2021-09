Seit kurzem ist Britney Spears mit Sam Asghari verlobt und überglücklich!

Mit einem rührenden Video, dass sie mit ihrem Ring und etwas roten Augen zeigt, hat Britney Spears ihre Verlobung mit Langzeitfreund Sam Asghari öffentlich gemacht.

Die 39-Jährig sagte in dem Clip: "Ich kann es nicht fassen!" Auch der Tänzer und Fitnesstrainer Ashgari veröffentlichte ein Instagram-Foto, auf dem Spears ihren Ring zeigt, während er sie küsst.

Das sind die Details des Verlobungs-Klunkers

Besondere Gravur : Spears' Ring sei von dem New Yorker Juwelier Roman Malayev entworfen worden und sei ein Unikat. Auf die Innenseite des Ringes ist das Wort "Löwin" eingraviert.

: Spears' Ring sei von dem New Yorker Juwelier Roman Malayev entworfen worden und sei ein Unikat. Auf die Innenseite des Ringes ist das Wort "Löwin" eingraviert. Selbst designed : Sam soll lange auf der Sucha gewesen sein nach einem Juwelier, der seine Wünsche für Britneys Ring umsetzten konnte.

: Sam soll lange auf der Sucha gewesen sein nach einem Juwelier, der seine Wünsche für Britneys Ring umsetzten konnte. Zahlen und Fakten : Der Diamant im Ring ist ein Vierkaräter, gefasst in Platin in der sogenannten "Kathedralen"-Ausführung. Kleinere Diamanten sind an der Fassung zusätzlich angebracht, unter dem großen Diamanten.

: Der Diamant im Ring ist ein Vierkaräter, gefasst in Platin in der sogenannten "Kathedralen"-Ausführung. Kleinere Diamanten sind an der Fassung zusätzlich angebracht, unter dem großen Diamanten. Trend: Der Juwelier nennt diese spezielle Ausführung eines Verlubungsringes ab jetzt "The Britney".

So lernten sich Brit und Sam kennen

Das Paar hatte sich 2016 am Set ihres Musikvideos "Slumber Party" kennengelernt, in dem er ihren Liebhaber spielte. Am Neujahrstag 2017 machte die "Gimme More"-Sängerin ihre Beziehung mit Asghari auf Instagram offiziell bekannt. Vor kurzem hatte Spears ein Pärchenfoto mit Asghari geteilt und erklärte, dass er mit ihr "sowohl die schwierigsten als auch die besten Jahre meines Lebens" durchgestanden habe. Asghari selbst hatte im Februar erklärt, er werde Spears weiterhin dabei unterstützen, ihren Träumen zu folgen und die Zukunft zu schaffen, die sie sich wünscht und verdient. Er sich freue auf eine normale, wunderbare gemeinsame Zukunft."