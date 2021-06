Popstar Britney Spears zeigt sich auf Instagram äußerst sexy...

Wieder einmal erregt Britney Spars Aufmerksamkeit auf Instagram.

Britney Spears überrascht mit sexy Tanz und Bildern

Dieses Mal geht es nicht um versteckte Botschaften, die Fans meinen zu erkennen, sondern um heiße Bilder und Videos. Die Popsängerin zeigt ihren Popo nur ganz leicht bekleidet, kommentiert dazu lässig: "Ich zeig meinen Hintern nie auf Instagram (...) aber, naja, hier ist mein Hintern, Ladies und Gentlemen genießt ihn!"

Sexy Tanz

Vor einigen Tagen erregte Britney mit diesem Video viel Aufmerksamkeit. Sie tanz in einem hautengen Latex-Catsuit und zeigt, dass sie nichts darunter trägt...

Vormundschaft von Britney

Im Februar war eine "New York Times"-Dokumentation erschienen, in der Spears' Vormundschaft, die ihr Vater James Spears innehat, hinterfragt wird. Die Dokumentation hatte sich auch damit befasst, wie Spears seit Beginn ihrer Karriere etwa in Interviews behandelt wurde. In amerikanischen wie auch deutschen Medien hatte es unzählige Mutmaßungen über ihre sexuelle Unschuld, ihren angeblichen Niedergang im Jahr 2007 und Scherze über ihre Glatze gegeben.