Buntes Mode- Treiben in Cannes

Bei den 74. Filmfestspielen erfreuen sich nicht nur Cineasten, sondern auch Modefans.

Red Carpet. Noch bis morgen strahlen die Stars bei den 74. Internationalen Filmfestspiele in Cannes um die Wette. Für einen weiteren modischen Höhepunkt sorgte am Mittwochabend Schauspielerin Sharon Stone. Die 63-Jährige erschien zur Filmpremiere von „The Story of My Wife“ in einem eisblauen, mit Blumen bestickten Tüllkleid von Dolce & Gabbana und stahl damit allen die Show. „Das ist, woraus Träume gemacht sind“, kommentierte Stone auf Instagram ein Foto, auf dem sie in der Traumrobe über den roten Teppich schreitet.