Busen-Show bei den MTV-Awards

Bei den diesjährigen MTV-Awards zeigten sich die Stars so sexy wie noch nie – oe24 hat die Liste der "Best Dressed".

Stars wie Zendaya, Tom Holland, Scarlett Johansson und Ryan Reynolds sind bei den MTV Movie & TV Awards mit Trophäen geehrt worden. Die Auszeichnungen wurden am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles verliehen, Schauspielerin Vanessa Hudgens moderierte die Show. Latina-Star Jennifer Lopez wurde mit dem MTV Generation Award gekürt, ein Ehrenpreis für besondere Verdienste im TV- und Filmgeschäft. Der "Comedic Genius"-Award ging an den Komiker Jack Black.

Film-Favorit "Spider-Man: No Way Home" hatte sieben Gewinnchancen und holte am Ende die Top-Trophäe als "Bester Film" und den Darsteller-Preis für Tom Holland. Seine Kollegin Zendaya gewann für ihre Hauptrolle in der Drama-Serie "Euphoria" den TV-Darstellerpreis. Die HBO-Serie holte drei weitere Trophäen: als beste Show, für die beste Streitszene und die beste Liebesaffäre.

Als bester Comedy-Darsteller setzte sich Ryan Reynolds ("Free Guy") durch, der Helden-Preis ging an Scarlett Johansson ("Black Widow"), die Bösewicht-Trophäe an Daniel Radcliffe ("The Lost City").

Die Preise werden in Form von goldenen Popcornbechern übergeben, über die Gewinner stimmen Fans im Internet ab.

Am Red Carpet zeigten sich die Stars betont offenherzig. Der Trend scheint wieder in Richtung "Mehr (Ausschnitt) ist mehr" zu gehen.