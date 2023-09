Campbell: 'Ich glaube, ich bin in den Wechseljahren'

Das Model spricht erstmals ganz offen über Hitzewallungen und andere Beschwerden

Erst im Juli wurde Naomi Campbell (53) zum zweiten Mal Mama. "Es ist nie zu spät, Mutter zu werden", schrieb sie unter das Posting. Biologisch gesehen, ist das jedoch nicht ganz richtig. Denn auch Campbell selbst hat bereits mit den Vorboten der Wechseljahre zu kämpfen.

Eine Szene in der vierten Episode der Dokuserie "The Super Models" von Apple TV+ enthüllt, wie Campbell während eines Fotoshootings plötzlich unruhig wird. Die in London geborene Laufstegschönheit sieht verschwitzt und abgekämpft aus. Man hört eine Männerstimme fragen: "Geht es dir gut?" Darauf antwortet Naomi: "Nein, ich glaube, ich bin in den Wechseljahren" Es sei eine frühe Phase. Auf die Frage, ob sie gern ein bisschen Wind hätte, um sich abzukühlen, habe Campbell in der Dokuserie gesagt: "Nein, da kann man nichts machen. Es passiert einfach."