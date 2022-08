Cara, Bella & Emily zieren den neuen Pirelli-Kalender

Für 2023 knipste Emma Summerton nur Frauen.

2023 wird heiß wie nie. Zumindest im Pirelli-Kalender. Wir zeigen das Making-of.

Heiß. In ist, wer drin ist! Seit 1964 lässt der auf nur 20.000 Stück limitierte und handverlesene Pirelli-Kalender Männer- und Modeherzen höherschlagen. Die soeben präsentierte 2023er-Ausgabe unter dem Motto „Love Letters to the Muse“ kehrt wieder zu alten Traditionen zurück: Erstmals seit 2015 gibt es auf den 12 Kalenderblättern nur weibliche Models.

Models. Und dafür hat Fotografin Emma Summerton die Crème de la Crème der Modelszene abgelichtet. Cara Delevingne posiert im heißen, kaum vorhandenen Fischnetz-Röckchen. Bella Hadid zeigt sich als erotische nordische Kriegerin: transparenter Muschel-Body sowie Geweih inklusive. Und Emily Ratajkowski macht in halterlosen Stümpfen auf Schwarze Witwe.

Inspiration. „Ich wollte starke, inspirierende Frauen zeigen,“ erklärt Summerton ihre Fotos, bei denen sich auch Jungstars wie Guinevere Van Seenus verführerisch rekeln.