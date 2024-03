Cardi B ist zu nackt! Instagram zensiert DIESE Bilder

Rapperin Cardi B wurde zensiert, doch lässt sich das nicht gefallen.

Am Tag nach der Zensur ihrer Bilder durch Instagram, legt Cardi B nach und zeigt erst recht die Bilder für ihre neue Single.

Nackt

Auf den Fotos, die für Cardi B Single "Miami" aufgenommen wurde (ab dem 15.3. zu haben) ist die Rapperin komplett nackt zu sehen. Lediglich ein hautfarbiger Slip trennt das Auge von ganz nackten Tatsachen.

© Instagram ×

Besonderer Trick

Weil die Brüste zu sehr zu erkennen sind, auch auf dem Coverfoto, das wesentlich bedeckter ist als andere, wurden die Bilder zensiert. Cardi B hat einen cleveren Trick: Sie bat ihre Fangemeinde, die aus über 168 Millionen Followern besteht, die Bilder zu sharen. "Wenn ihr meine Bilder teilen könntet, wär ich ich sehr dankbar." Gesagt und vielfach getan!

Das ist die neue Single

Am 15.3. veröffentlicht Cardi B "Enough (Miami)" - den Nachfolger ihrer aktuellen Single "Like What (Freestyle)". Der Track enthält Cardis charakteristische, prahlerische Punchlines zu einem basslastigen Beat. Der Vorgänger, "Like What (Freestyle)", basiert auf einem Sample von Missy Elliots “She’s A Bitch”. Das Video entstand unter der Regie von Offset und ist Cardis erste Solo-Single seit “Up” aus 2021. Währenddessen macht sie sich über Insta lustig.