Charlene bricht ihr Schweigen

Prinzessin Charlene von Monaco bricht ihr Schweigen, um ihren Zwillingen alles Gute zum 7. Geburtstag zu wünschen.

Charlene von Monaco hat sich erstmal mit einem Posting gemeldet nachdem sie mit "emotionaler und körperlicher Erschöpfung" in eine Behandlungseinrichtung eingeliefert wurde. Sie teilte Fotos ihrer Zwillinge Gabriella und Jacques, die heute ihren 7. Geburtstag feiern, auf Instagram mit der Bildunterschrift: "Alles Gute zum Geburtstag meine Babys. Danke Gott, dass du mich mit so wunderbaren Kindern gesegnet hast. Ich bin wirklich gesegnet. Liebe Mama.' Die Schnappschüsse zeigen die Zwillinge, gekleidet in passende Pyjamas, die Kerzen auf einem Kuchen in Form der Zahl "7" ausblasen, in einem Raum, der mit Luftballons und Geburtstagsbannern geschmückt ist. Es scheint in einer königlichen Residenz aufgenommen worden zu sein.

Prinz Albert enthüllte letzten Monat, dass seine Frau innerhalb weniger Tage nach ihrer Rückkehr nach Monaco nach einer 10-monatigen Abwesenheit in ihrer Heimat Südafrikain eine europäische Behandlungseinrichtung eingeliefert worden war.