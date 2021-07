Charlène flüchtet aus Monaco

Charlène scheint genug von ihrer Rolle als Mutter und liebende Ehefrau zu haben.

Abgetaucht. Seit nunmehr zehn Jahren ist Charlène (43) die Frau an der Seite des Monaco-Fürsten Albert II. Gerade erst stand das runde Hochzeitsjubiläum an, doch die Frau des monegassischen Oberhaupts fand es nicht wert, dieses mit ihm zu feiern. Stattdessen weilt Charlène noch immer in Südafrika, wo sie seit März gegen die Wilderei ankämpft. Für ihren Mann gab es zum ­Jubiläum lediglich ein Instagram-Posting „Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, Albert“, schrieb Charlène knapp.

Was wird aus den gemeinsamen Kindern?

Familie. Immer lauter werden nun die Gerüchte, dass Charlène endlich einen Weg gefunden habe, aus ihrem Leben auszubrechen. Schon bei ihrer Hochzeit spekulierte man, ob sie überhaupt aus Liebe „Ja“ sagte. Denn die Fürstin vergoss vor dem Altar bittere Tränen. Doch was wird jetzt aus den gemeinsamen Kindern? Die Zwillinge Jacques und Gabriella bekamen ihre Mutter heuer nur selten zu Gesicht. Papa Albert tritt alleine mit den Sprösslingen auf, während Mama sich selbst entfaltet. Ihr neuer Look ist ebenfalls ein Zeichen für ihr neues Leben.