Coronavirus

Musiker Noel Gallagher sprach von Verletzung seiner Freiheit.

Der britische Rockmusiker Noel Gallagher (53) weigert sich, eine Maske wegen der Corona-Pandemie zu tragen. "Wenn ich mich infiziere, dann liegt es an mir", sagte der frühere Oasis-Gitarrist ("Don't Look Back In Anger") im "Matt Morgan Podcast". Er empfinde die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften in Großbritannien als Verletzung seiner Freiheit, wie Gallagher sagte.

Gallagher: Ignorant, egoistisch

Seine Äußerungen lösten einen Sturm der Entrüstung in sozialen Medien aus: Gallagher sei "ignorant" und "egoistisch", hieß es. Masken reduzieren Experten zufolge das Risiko, andere anzustecken.

Gallagher provoziert oft und gern. So hatte er der Deutschen Presse-Agentur in London gesagt, dass er wegen des Klimawandels nicht beunruhigt sei. "Es wird vielleicht etwas heißer. Und wir verlieren womöglich den Eisbären. Aber Sorgen um die Welt mache ich mir nicht."