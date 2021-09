× Craig sieht beim Bond-Finale rosarot

Nach der letzten Klappe kamen 007 in den Londoner Pinewood Studios die Tränen. „Es war sehr bewegend – ein Antiklimax. Es waren fast 16 Jahre meines Lebens. Aber James Bond hat nicht geweint – ich habe geweint“ Emotionales Bond-Finale für Daniel Craig (53) Nach fünf Filmen und sieben Corona-bedingten Verschiebungen präsentierte er gestern endlich seine Abschieds-Mission Keine Zeit zu Sterben. Mit rosarotem Samt-Jacket (!) bei der Weltpremiere in der Londoner Royal Albert Hall.

Wie schon 2015 (Spectre) standen dabei auch Prinz William, seine Kate (in goldener Traumrobe) und Prinz Charles auf der Gästeliste. Dazu Pop-Queen Billie Eilish (sie singt den Titelsong), Film-Bösewicht Rami Malek oder Guido Maria Kretschmer. Facebook streamte die Red Carpet Show, bei der die Royal Garde aufspielte und die Stars zu Beginn mit dem Regen zu kämpfen hatten sogar live.

Nur 15 Minuten später sollte der Blockbuster des Jahres dann auch beim Filmfestival in Zürich starten. In Österreich geht es am Donnertag (30. 9.) pünktlich um 0.07 Uhr los. Mit bis zu 10 Vorstellungen pro Tag und Kino. Mit ÖSTERREICH sehen sie den neuen Bond als Erster. Auf oe24.at gibt es 100 Tickets zu gewinnen.

Für das Startwochenende werden alleine in den USA bis zu 85 Millionen Dollar Kasse erwartet. In England wurden dafür bereits 175.000 Tickets abgesetzt.

We've been expecting you... Daniel Craig has arrived on the red carpet at the World Premiere of #NoTimeToDie at the @RoyalAlbertHall. pic.twitter.com/WhG226rKus