Cruise als Royal-Gentleman

Bei Londoner ''Top Gun 2''-Premiere beweist sich der Hollywood-Star als Gentleman.

Charmant. Dass sich ein bodenlanges, hautenges Kleid und eine Treppe nicht gerade gut vertragen, weiß im Prinzip jede Frau. Und auch einem echten Gentleman wie Tom Cruise ist das sehr wohl bewusst. So bot er bei der London-Premiere von Top Gun: Maverick Herzogin Kate seine Hand an, um ihr die Treppe hinauf zu helfen. Als ihr Ehemann Prinz William seinen Fauxpas bemerkte, war es allerdings schon zu spät und Kate ging an der Seite von Cruise ins Kino.

William nahm es allerdings mit Humor und konnte sich einen Grinser nicht verkneifen. Der Video-Clip davon ging sofort viral und wurde bis jetzt millionenfach geklickt.