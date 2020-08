Darum darf Sylvie Meis nicht in der Kirche heiraten

Diesen Tag hat sich die 42-jährige Moderatorin Sylvie Meis anders vorgestellt. Die Schauspielerin darf nicht in der Kirche heiraten! "Das ist absurd", sagt sie im Interview mit "Bunte". Laut Meis sei eine kirchliche Hochzeit nur möglich, wenn sie ihre Ehe mit Rafael van der Vaart offiziell annulieren würde.

Die Moderatorin und der Fußball-Star waren acht Jahre lang verheiratet, bis sie sich 2013 trennten. Dass Meis jetzt nicht in der Kirche heiraten darf, dafür hat sie wenig Verständnis: "Ich bin Mitglied der katholischen Kirche und bezahle Kirchensteuer", sagt Meis.

Noch steht aber nicht fest, ob die Hochzeit überhaupt stattfinden kann: "Die Hochzeit ist wegen Corona noch nicht abgesagt, wir warten ab und sind guter Dinge", sagt ihr Management gegenüber "Bild".

Ansonsten ist alles vorbereitet für die Trauung in Florenz. Alle Dokumente sind bereits an die holländische Botschaft in Rom geschickt. Ort der Feier wird der Garten des Luxushotels Villa Cora.