DARUM wird die Jackman-Scheidung jetzt richtig schmutzig

Lange Zeit galten Hugh Jackman und seine Deborra-Lee als Vorzeige-Paar in Hollywood. Doch seit der Trennung wird es hart, bislang sind immer aus einem pikanten Grund noch keine Scheidungspapiere unterschrieben.

Fast 30 Jahre lang führten Hollywood-Beau Hugh Jackman (56) und Deborra-Lee Furness (69) eine Traum-Ehe. Doch seit der Trennung geht es richtig zur Sache. Der Weg zur Scheidung dürfte nicht so einfach sein, wie angenommen.

Denn ein Insider enthüllte gegenüber der "Daily Mail", dass die beiden bislang keine Scheidungspapiere eingereicht haben, obwohl die Trennung bereits seit September 2023 offiziell ist. Der Grund dürfte laut dem Bericht besonders brisant sein und zeigen, wie groß die Liebe der beiden war.

Insider: "Sie dachten, es würde für immer sein"

Bei der Monster-Scheidung geht es um umgerechnet 244 Millionen Euro. Wodurch das Ganze enorm verkompliziert wird, ist, dass es zwischen dem Ex-Paar keinen Ehevertrag gab. Laut des Insiders verdiente Jackman den Großteil seines Vermögens, und genau um diese Summe wird jetzt mächtig gestritten. "Es könnte sogar ziemlich unangenehm werden, denn es steht viel auf dem Spiel", so der Informant. Doch warum gibt es kein Papier, das zur Absicherung des Reichtums gilt?Der Promi-Insider erklärt: "Als sie heirateten, dachten sie, es würde für immer sein. Keiner von ihnen hatte damals erwartet, dass Hughs Karriere so groß werden würde, wie sie es jetzt ist." Zur Zeit ihrer Hochzeit 1996 in Australien war Jackman noch nicht so bekannt. Jetzt muss der "Wolverine"-Star seine Krallen auch abseits der Hollywood-Bühne ausfahren.