Bester Filmstart des Jahres! „Deadpool & Wolverine“ sorgen für neuen Kino-Hype

Ryan Reynolds und Hugh Jackman sorgen für den Kinohit des Sommers. "Deadpool & Wolverine“ legt in den USA den besten Starttag des Jahres hin.

96 Millionen Dollar Kassa am Starttag in den USA. Der coole Superheldenfilm „Deadpool & Wolverine“ mit Ryan Reynolds und Hugh Jackman sorgt für den größten Kinohype des Sommers. Bester Start des Jahres. Deutlich vor dem bereits 1,5 Milliarden Dollar lukrierenden Rekord-Film „Alles steht Kopf 2“ der im Juni zum Start „nur“ 62 Millionen Dollar einspielte. Und der sechstbeste Start aller Zeiten. Hinter u.a. "Avengers: Endgame" (157 Millionen), "Spider-Man: No Way Home" (121) oder "Star Wars: Episode 7" (119).

Das sind die erfolgreichsten Filmstarts aller Zeiten:

1. Avengers: Endgame, 157 Millionen Dollar Kassa

2. Spider-Man: No Way Home, 121 Mio.

3. Star Wars: Episode 7I, 119 Mio

4. Avengers: Infinity War: 106 Mio.

5. Star Wars: Episode 8, 106 Mio

6. Deadpool & Wolverine, 96 Mio

7. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2, 91 Mio..

8. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 90 Mio

9. Star Wars Episode 9, 89Mio.

10. Avengers: Age of Ultron, 84 Mio.

Weltweit haben “Deadpool & Wolverine“ bis zum Samstag bereits weitere 115 Millionen Dollar eingespielt. Inisder rehnen mit einem Wochenende-Ergebnis von über 450 Millionen Dollar. Davon alleine bis zu 205 Mille in den USA. Damit lassen Ryan Reynolds und Hugh Jackman auch die bisherigen "Marvel"-Spitzenreiter zittern: “The Avengers” spielten 2012 ja 207 Millionen Dollar ein. „Black Panther“ 2018 immerhin noch 202 Millionen.