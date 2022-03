Deshalb verliert Jada Pinkett Smith die Haare

Die Ehefrau von Will Smith leidet an einer Krankheit, die nicht nur den Kopf befällt

Die Ohrfeige von Will Smith an Chris Rock war der Aufreger des Oscar-Abends. Letzterer machte Witze über den kahlrasierten Kopf der Ehefrau des Schauspielers, daraufhin platzte dem Schauspieler der Kragen und er attackierte Rock. Doch warum trägt Jada Pinkett Smith überhaupt eine Glatze? Der Hintergrund ist ein trauriger, denn Jada leidet an "Alopecia areata", also kreisrundem Haarausfall.

Rasur als einzige Lösung

Bei dieser Krankheit fallen den Betroffenen plötzlich mehrere Haarbüschel aus. Sie betrifft aber nicht nur den Kopf, sondern auch andere Körperteile, was vor allem bei Männern mit Bart störend sein kann. Als Jada darauf aufmerksam wurde, war sie so geschockt, dass sie nur eine Lösung sah. Sie rasierte sich einfach den Kopf ab, um nicht mit löchriger Frisur in die Öffentlichkeit treten zu müssen. Die genauen Ursachen des kreisrunden Haarausfalls sind noch nicht erforscht. Wissenschaftler gehen aber davon aus, dass der Körper die Haare als Fremdkörper ansieht und deshalb abstößt. Die Haarwurzeln entzünden sich, die Haare fallen einfach aus.