"Desperate Housewives"-Kinderstar klagt an: "In Essstörung getrieben"

Die Schauspielerin Madison De la Garza blickt zwiegespalten auf ihre Zeit in der Erfolgsserie ''Desperate Housewives'' zurück.

Hätten Sie sie erkannt? Madison De La Garza ist wohl nur eingefleischten Kennern der Film- und TV-Szene ein Begriff. Den meisten Menschen wird sie eher unter einem anderen Namen bekannt sein: Juanita Solis. Von 2008 bis 2012 stand die heute 21-Jährige in der Erfolgsserie "Desperate Housewives" vor der Kamera und spielte die Rolle der Tochter von Gabrielle (Eva Longoria) und Carlos Solis (Ricardo Chavira).

© Getty ×

Madison (u. r.) mit ihrer Serienfamilie in Desperate Housewives



Quasi über Nacht erlangte Madison weltweite Berühmtheit. Doch der unverhoffte Ruhm barg auch seine Schattenseiten: Unverwechselbar war nämlich nicht nur der Charme der damals erst Sechsjährigen, sondern auch ihr offensichtliches Übergewicht. Dadurch bekam der junge TV-Star nicht nur positive Nachrichten von Fans, sondern auch zahlreiche gehässige Kommentare.

Schon mit 7 begann sie zu hungern

"Viele Leute kamen auf mich zu und taten so, als ob sie um meine Gesundheit besorgt seien. Ich glaube aber, dass das nicht der Wahrheit entsprach und sie das nur unter dem Deckmantel taten, um den Körper einer Sechsjährigen zu verurteilen", erinnerte sich Madison im Podcast "Heart of the Matter" zurück. Die Urteile über ihr Äußeres prägten sie stark: Schon mit sieben Jahren habe sie erstmals zu hungern versucht, um abzunehmen.

© Getty ×

Madison als Juanita Solis



De la Garza sieht im Nachhinein auch die Reaktion ihres Umfeldes kritisch. Denn anstatt sich schützend vor sie zu stellen, wurde lediglich versucht, sie von den Hass-Meldungen fernzuhalten: "Mir wurde es nicht erlaubt, unbeobachtet am Computer zu sein." Also machte sie es heimlich und las "Stunden über Stunden" alle Kommentare und Artikel über sich. Madison: "Die meisten waren einfach grausam. Sie sagten, dass sie wollten, dass ich sterbe, aufgrund meines Aussehens. Es war einfach schrecklich." Damals sei sie sieben oder acht Jahre alt gewesen.

Rolle prädestiniert für Mobbing

Der Hass im Internet fraß sich tief in ihr Unterbewusstsein: "Das Lesen der Kommentare wirkte sich auf meine mentale Gesundheit aus und trug letztendlich dazu bei, dass ich in sehr jungen Jahren eine Essstörung entwickelte", erzählte Madison. Heute sei ihr bewusst, dass die Rolle der Juanita prädestiniert für Mobbing gewesen sei. "Der ganze Witz meiner Figur bestand darin, dass Eva (Longoria, Anm.) dieses dünne, schöne Model und ihre Tochter das komplette Gegenteil davon war. Ich denke, sie war sich bewusst, dass mich das treffen würde."

© Getty ×

Eva Longoria (r.) spielte Madisons Mutter



Groll gegen ihre Serienmama Eva Longoria hegt sie dennoch nicht. Die beiden hätten nie im Detail über die Sache gesprochen – "aber sie hat sich definitiv Mühe gegeben, dass ich mich hübsch und als etwas Besonderes fühle. Sie hat mir das Gefühl gegeben, zur Familie zu gehören“, sagte der ehemalige Kinderstar.

Ebenfalls prominente Halbschwester

Heute steht Madison De la Garza nur mehr selten vor der Kamera. Die Texanerin ist auch die Halbschwester von Sängerin und Schauspielerin Demi Lovato.

© Getty ×

Madison mit ihrer Halbschwester Demi Lovato