Trauer um Lt. Uhura: "Star Trek"-Star Nichelle Nichols ist tot

Nichelle Nichols, besser bekannt als Lieutenant Nyota Uhura, ist im Alter von 89 Jahren verstorben.

Nichelle Nichols ist tot. Die US-Schauspielerin, die in der originalen "Star Trek"-Reihe Lieutenant Nyota Uhura spielte, ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das teilte ihre Familie mit einem Statement in den sozialen Medien mit.

"Freunde, Fans, Kollegen, Welt. Ich bedaure, euch mitteilen zu müssen, dass ein großes Licht am Firmament nicht mehr für uns leuchtet, wie es so viele Jahre lang der Fall war. Gestern Abend ist meine Mutter, Nichelle Nichols, eines natürlichen Todes gestorben. Ihr Licht jedoch, wie die alten Galaxien, die jetzt zum ersten Mal zu sehen sind, wird uns und künftigen Generationen erhalten bleiben, damit wir uns daran erfreuen, davon lernen und uns inspirieren lassen können", heißt es im Statement. "Ihr Leben war gut gelebt und als solches ein Vorbild für uns alle. Ich und der Rest unserer Familie bitten um Geduld und Nachsicht, während wir ihren Verlust betrauern, bis wir uns soweit erholt haben, dass wir weiter sprechen können. Ihre Beerdigung wird im Kreise ihrer Familie und ihrer engsten Freunde stattfinden, und wir bitten, ihre und unsere Privatsphäre zu respektieren. Lebt lange und in Frieden."