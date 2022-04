Die Kardashians stehen vor Gericht

US-Model Blac Chyna zieht gegen die Familie vor Gericht, weil diese angeblich ihre Einnahmequelle zerstört hätten

Am Montag glich die Gerichtsbank eher der Frontrow einer Fashion Show. Kim Kardashian, Kylie Jenner, Khloe Kardashian und Mutter Kris tauchten bei einem Verfahren auf, das durch US-Model Blac Chyna in die Wege geleitet wurde. Sie behauptet, dass die berühmte Familie ihre Einnahmequelle torpediert habe. Von 2016 bis 2017 war Chyna mit Rob Kardashian zusammen, gemeinsam haben die beiden auch eine Tochter namens Dream. Das Leben der beiden wurde ebenso gefilmt und in einer eigenen Reality-Show gezeigt. Diese lief auf demselben Sender, wie "Keeping Up with the Kardashians".

Blac Chyna klagt die Kardashians

Da ihre eigene Sendung nach einem Monat bereits wieder abgesetzt wurde, ist Blac Chyna sicher, dass die Kardashians schuld daran seien. Sie hatten immer einen großen Einfluss auf den Sender. Seit Jahren versucht Chyna daher gerichtlich gegen sie vorzugehen mit dem Ziel einer Schadensersatzzahlung. Nun ist es so weit, das Verfahren startet. Ob Chyna damit gerechnet hat, dass die Familie so zahlreich erscheint?

Das Model wird auf jeden Fall kein leichtes Spiel gegen eine der einflussreichsten Familien der Welt haben.