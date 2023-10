Matthew Perry wurde durch die Kultserie "Friends" berühmt

Matthew Perry ist tot. Der US-Schauspieler wurde im Alter von 54 Jahren leblos in seiner Badewanne gefunden. Perry wurde in den 1990er Jahren durch seine Rolle des Chandler Bing in der Kult-Fernsehserie "Friends" berühmt. Der gebürtige Kanadier spielte darin einen der sechs Hauptcharaktere, den sarkastischen Witzemacher Chandler Bing.

Millionen Fans brachte Perry jede Woche zum Lachen. Das waren seine witzigsten Szenen.