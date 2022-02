Die Queen ist zurück aus der Quarantäne!

Die Queen zeigt sich wieder-via Videolink.

Die Queen ist zurück. Zumindest virtuell. Die 95-jährige Monarchin hielt heute von Schloss Windsor aus eine virtuelle Audienz ab.

Virtuelle Audienz

Das Foto zeigt sie bei der Begrüßung des estnischen Botschafters, der über eine Videoverbindung vom Buckingham Palast aus mit der Monarchin sprach.

Ein Sprecher des Buckingham Palastes sagte: "Ihre Majestät die Königin hat heute zwei virtuelle Audienzen über eine Videoverbindung von Schloss Windsor aus durchgeführt.

Seine Exzellenz, Herr Viljar Lubi, wurde heute von der Königin per Videolink empfangen und überreichte ihr die Abberufungsurkunde seines Vorgängers sowie sein eigenes Beglaubigungsschreiben als Botschafter der Republik Estland am Hof von St. James's. Frau Maarja Junti wurde ebenfalls von Ihrer Majestät empfangen.

Herr José Pascual Marco Martínez, wurde heute Nachmittag auch, von der Königin per Videolink in Audienz empfangen und überreichte die Rückrufbriefe seines Vorgängers und seine eigenen Beglaubigungsschreiben als Botschafter des Königreichs Spanien am St. James's Court. Frau Géraldine Dufort wurde ebenfalls von Ihrer Majestät empfangen.