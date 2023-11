Die schönsten Looks der LACMA Gala

Samstagabend feierten die Stars im Los Angeles County Museum of Art die LACMA Art+Film Gala

Star-Auflauf in Hollywood: Bei der LACMA Art+Film Gala im Los Angeles County Museum of Art versammelte sich am Samstag das Who-is-who der Filmbranche. Neben Schauspielerin Eva Longoria, Julia Garner, Salma Hayek und Jane Fonda, ließen sich hier auch Reality-Star Kim Kardashian, Model-Ikone Heidi Klum und viele weitere Top-Promis blicken.

Hingucker Heidi Klum

Während Kim Kardashian ganz in einer pinken Traumrobe mit langer Schleppe glänzte, ließ Heidi Klum in einem Lametta-Kleid tief blicken. Auch Jennifer Lopez sorgte mit hohem Beinschlitz und transparentem Rock für Schnappatmung. Die ausgefallensten Looks des Abends gibt es hier zum Durchklicken.