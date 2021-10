Don McLean: So wird mein Österreich-Comeback

Am 13. November 2022 wird im Linzer Posthof Musikgeschichte geschrieben. 70ies Legende Don McLean feiert den 50. Geburtstag von "American Pie" mit seinem einzigen Österreich-Konzert.

Vincent (Starry Starry Night), And I Love You So, der Hochzeitssong von Prinz Harry und Meghan, und natürlich die Überhymne American Pie. Am 13. November 2022 wird im Linzer Posthof Musikgeschichte geschrieben. Don McLean feiert bei seinem einzigen Österreich-Konzert den 50. Geburtstag des Album Klassikers American Pie. „Leider mit einem Jahr Verspätung, weil uns heuer ja Corona reinpfuscht. Aber ich darf nicht klagen: Andere hat es viel schlimmer getroffen. Ich bin 76, gesund, darf auf eine 50-jährige Karriere zurückblicken und hab in meinem Leben alles erreicht von dem ich mir nicht einmal zu Träumen gewagt habe“, lacht er beim ÖSTERREICH-Interview in Manchester.



Comeback. Das Sensations-Konzert in Linz - Hier gibt es die Tickets - ist der erste zweite Österreich-Auftritt in seiner 53-jährigen Rekord-Karriere. „Ich war vor langer langer Zeit mal bei euch. Ich glaube in Wien. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern. Ich bin aber sehr aufgeregt, dass ich wieder zurückkommen darf.“



Programm. Nach über 30 Millionen verkauft CDs, Songs für Elvis Presley (And I Love You So), Coverversionen von u.a. Madonna (American Pie, 2000) und den Stern am Hollywood Walk Of Fame hat Don McLean für Linz ein ganz spezielles Programm zusammengestellt: „Im Frühjahr kommt ein neues Album, dazu mein Letzte CD Still Playin' Favorites aus dem Vorjahr und die CD Botanical Gardens die 2018 kam. Also drei Alben mit relativ neuer Musik, die man in Europa noch nicht live gehört hat. Und dazu natürlich alle Hits, von Vincent über Crossroads bis natürlich American Pie, denn ich möchte dem Publikum eine Freude bereiten und es begeistern.“