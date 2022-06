Drama um Justin Bieber: Gesichtslähmung

Via Instagram berichtete Justin Bieber beunruhigende Neuigkeiten zu seinem Gesundheitszustand.

"Hey alle zusammen, Justin hier. Ich wollte euch auf den neuesten Stand bringen, was hier los ist. Offensichtlich, wie ihr an meinem Geischt seht, habe ich dieses Ramsay-Hunt-Syndrom. Das ist von einem Virus, dass mein Ohr und meine Gesichtshälfte angreift", erklärt der kanadische Pop-Superstar in einem Instagram-Posting.

Erst vor wenigen Tagen gab der Pop-Superstar bekannt, dass er einige Konzerte seiner "Justice World Tour" absagen müsse. Der Grund: Der Gesundheitszustand des Sängers hätte sich so sehr verschlechtert, dass er nicht auftreten könne.