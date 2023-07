Drogen im Gepäck: Supermodel Gigi Hadid festgenommen

Bei ihrer Ankunft auf den Kaimaninseln wurde das Supermodel Gigi Hadid festgenommen. In ihrem Gepäck wurden Drogen gefunden!

Als das Model Gigi Hadid am 10. Juli gemeinsam mit ihrer Freundin Leah Nicole McCarthy in einem Privatjet auf dem Owen Roberts International Airport landete, waren nicht nur heiße Bikinis im Gepäck. Die Zoll-Beamten fanden in den Reisetaschen des Spermodels "Marihuana und Utensilien zum Konsum", wie die lokale Zeitung "Cayman Marl Road" berichtet. So hatte sich Hadid ihren Karibik-Urlaub sicher nicht vorgestellt.

Beide Mädels wurden anschließend wegen des Verdachts auf Einfuhr von Drogen und der Einfuhr von Utensilien für den Drogenkonsum festgenommen. Beide mussten eine Kaution zahlen und kamen so wieder auf freien Fuß.

Geldstrafe für Hadid vor Gericht

Zwei Tage später, am 12. Juli, musste sich die beiden Freundinnen dann vor Gericht verantworten. Nachdem sie sich schuldig bekannt hatten, wurde jeweils eine Geldstrafe von 1.000 Euro verhängt. „Gigi war mit Marihuana unterwegs, das sie legal in New York mit einer medizinischen Lizenz erworben hatte“, erklärte der Sprecher von Hadid gegenüber "E! News". „Seit 2017 ist es auch in Grand Cayman für den medizinischen Gebrauch legal. Ihre Akte bleibt sauber, und sie hat den Rest ihrer Zeit auf der Insel genossen.“

Wie ein Insider indes gegenüber "TMZ" erklärt, sollen die Drogen gar nicht in Gigis Tasche gefunden worden sein, sondern der eines Mitreisenden. Der Privatjet läuft allerdings auf ihren Namen, weswegen sie für den Inhalt der Taschen aller Passagiere verantwortlich sei. Zudem sollen die Beamten vor Ort Geld eingefordert haben, um den Drogenfund auf sich beruhen zu lassen. Das Bestechungsangebot lehnte das Supermodel aber dezidiert ab, heißt es.

Polizisten weisen Vorwürfe zurück

Die Beamten weisen jegliche Beschungsvorwürfe laut "TMZ"-Bericht zurück. Hadid solle „eine formelle Beschwerde bei unserer Professional Standards Unit einzureichen, damit diese den Fall unabhängig überprüfen kann, um festzustellen, ob es Beweise gibt, die ihre Anschuldigung stützen.“