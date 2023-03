Ed Sheeran bricht zusammen: So schlimm war das letzte Jahr

Mega-Star Ed Sheeran (32) spricht bereits in der ersten Vorschau zu seiner vierteiligen Doku-Serie "The Sum of it All" über die wohl dunkelsten Stunden seines Lebens.

Ed Sheeran gibt einen grundehrlichen Einblick in sein Privatleben und spricht sogar über die Erkrankung seiner Ehefrau Cherry Seaborn (30). Besonders emotional: Tumor und Todesfall In dem Clip bricht Ed Sheeran mitten auf der Bühne zusammen. "Blick" zitiert nun seine Ehefrau während des Interviews: "Es war richtig schlimm-, Ich habe ihn noch nie auf der Bühne weinen sehen. Er hatte noch nicht die Zeit, seine Gedanken zu verarbeiten und zur Ruhe zu kommen." Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ed Sheeran (@teddysphotos) Grund für den Zusammenbruch ist unter anderem der Gesundheitszustand seiner Frau. Denn ausgerechnet, als sich Cherry Seaborn und die Familie auf Baby Nummer Zwei freute, kam die tragische Nachricht:

Bei Cherry wurde ein Tumor gefunden. Behandelt werden konnte dieser zunächst wegen der Schwangerschaft nicht, wie es Cherry mittlerweile geht, ist unbekannt. Tragische Wende Die Tumor-Diagnose seiner Ehefrau folgte damals auf die Todesnachricht seines besten Freundes Jamal Edwards (†31), welcher im Februar 2022 verstarb. Während der Sänger in der Vorschau in Tränen ausbricht, schluchzt er: "Der Verlust nahm mein ganzes Leben ein." Auch soll er in Folge an Depressionen gelitten haben. Eigentlich hätte die Doku weit weniger emotional werden sollen. Die ursprüngliche Idee war es, den Entstehungsprozess seines neuen Albums zu dokumentieren. "Aber mein Leben nahm ein paar Abbiegungen", erklärt er. Daher hätte sich auch das Thema seines Albums entsprechend angepasst. Auf Instagram erklärt Ed Sheeran: "Es wurde ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Es spiegelt genau das wieder, was ich bin, auch wenn es mir unangenehm ist, es anzuschauen." Am 3. Mai soll die Doku-Serie erscheinen.