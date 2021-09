Ed Sheeran rockt 2022 im Happel-Stadion

Am 1. September 2022 steigt im Happel Stadion das Konzert des Jahres. Ed Sheeran rockt erstmals mit Band in Wien.

Im August 2018 füllte er zwei Mal das Wiener Happel Stadion. 110.000 Fans bei der Rekord Show Divide. – jetzt kommt Ed Sheeran wieder. Am 1.September 2022 steht das Konzert Comeback im Ernst-Happel-Stadion an. Mit dabei der neue Top-Hit Bad Habbits und das für 25. Oktober erwartete Album Equals. Die Tickets für die Wien-Sensation gibt es ab nächsten Samstag (25. 9.) bei oeticket. Insider rechnen mit mindestens einem Zusatz-Konzert.

Brach Sheeran mit der letzten Tour Divide alle Rekorde – 8,8 Millionen Besucher bei 255 Konzerten – so plant er nun eine ganz neue Konzerterfahrung. Sheeran wird seine Welthits wie Shape Of You, I See Fire oder Castle On The Hill nicht mehr als One-Man-Show aufführen, sondern erstmals mit Band auftreten.