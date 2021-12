Ed Sheeran und Elton John liefern Weihnachts-Hit

Pop-Weihnachten startet schon jetzt: Ed Sheeran und Elton John liefern neues Hit-Duett „Merry Christmas“.

Bislang waren ja "All I Want For Christmas Is You" (Mariah Carey), “Driving Home For Christmas” (Chris Ream) und natürlich der Wham!-Klassiker „Last Christmas” die meistgespielten Weihnachts-Hits. Doch nun gibt’s starke Konkurrenz: heute veröffentlichten Ed Sheeran und Elton John ihr neues Duett „Merry Christmas“. Kultiges Video mit fliegendem Schneemmann, Weihnachts-Kutsche, Christbaum und dutzenden Packerln inklusive. Ed Sheeran trägt dabei sogar ein kesses Weihnachts-Röckchen.



Die Welt ist begeistert: Über 200.000 Klicks in den ersten 60 Minuten. Dazu ein globaler Chart-Strum auf iTunes. In Österreich ist das Weihnachts-Duett schon auf Platz zwei. Knapp hinter "Cold Heart" von Elton John und Dua Lipa. In England ist man längst Wett-Favorit für den prestigeträchtigen Platz eins am Weihnachts-Tag.