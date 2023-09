Ehe-Aus bei "Game of Thrones"-Star Sophie Turner und Joe Jonas?

Beim Hollywood-Traumpaar Joe Jonas und Sophie Turner stehen alle Anzeichen auf Scheidung. Sogar die Anwälte sollen bereits eingeschaltet sein.

Boyband-Star Joe Jonas (34) und Game-of-Thrones-Beauty Sopie Turner (27) galten lange Zeit als Traumpaar in Los Angeles. Doch mittlerweile kursieren immer mehr Gerüchte, dass die Ehe der beiden vor dem Aus steht. In den letzten Wochen ließ sich Jonas des öfteren ohne Ehering in der Öffentlichkeit blicken.

Jetzt die nächste Schock-Nachricht: Der 34-jährige Sänger soll bereits seine Anwälte beauftragt haben, die Scheidung einzureichen. Seit 2016 sollen die beiden Stars ein Paar sein. Die Eltern zweier Kinder haben sich erst 2019 zwei Mal das Ja-Wort gegeben. Doch seit einem halben Jahr dürfte das Paar immer ernster werdende Probleme haben.

Turner soll sich mehr um die Kinder kümmern

Insider berichten vor allem davon, dass Jonas und Turner sich im Umgang mit ihren Töchtern Willa (3) und einem einjährigen Mädchen, deren Name noch nicht bekannt ist, uneinig sind. Angeblich soll die 27-Jährige in den letzten drei Monaten die Obhut komplett ihrem Noch-Mann überlassen haben.

Wo sich der Game-of-Thrones-Fanliebling in dieser Zeit aufgehalten hat, ist unklar. Das Paar gibt selten Einblicke in sein Privatleben: Gemeinsame Bilder mit den Kindern auf den Social-Media-Plattformen der beiden sind Mangelware. Beim zweiten Kind drangen noch weniger Infos an die Öffentlichkeit. Auch wenn sich Turner und Jonas bei öffentlichen Auftritten noch immer als starkes Paar zeigen, dürfte das Ende dem Anschein nach nur noch eine Frage der Zeit sein.