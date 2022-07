Einbrecher-Alarm bei Harry und Meghan

Alleine in den letzten 14 Monaten musste die Polizei sechs Mal anrücken.

Einbruch. Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) leben mit ihren beiden ­Kindern Archie (3) und Lilibet (1) auf einem Traumanwesen in Montecito, Santa Barbara. Doch die Idylle trügt, denn laut Medien­berichten muss die Familie ständig fürchten, dass jemand in die Villa ­eindringt. Immer wieder wird in die 13-Millionen-Bleibe eingebrochen. In den letzten 14 Monaten sei die Polizei bereits sechs Mal angerückt. Erst kürzlich sei der Alarm innerhalb von wenigen Tagen zwei Mal ausgelöst worden. Am 19. Mai habe sich der erste Vorfall ereignet. Ein Eindringling wurde gemeldet. Schon am 31. Mai dann der nächste Vorfall – nur wenige Stunden bevor Harry und Meghan nach Großbritannien zum Platinjubiläum der Queen reisten. Somit war die ganze Familie sogar im Haus, als es passierte.

Akten. Aus den Polizei­unterlagen gehe lediglich hervor, dass es sich in beiden Fällen um Eindringlinge und Eigentumsdelikte gehandelt habe. Was genau die Störenfriede wollten, ist aber unklar.