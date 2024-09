Elle Macpherson: "Ich hatte Krebs und entschied mich gegen die Chemo"

Das Supermodel ist einen eigenen Weg gegangen.

Supermodel Elle Macpherson hat jetzt verraten, dass sie vor sieben Jahren heimlich Brustkrebs bekämpft hat... und jetzt in Remission ist.

Sie lässt mit Details aufhorchen: Das australische Supermodel (60) verrät in ihren demnächst erscheinenden Memoiren „Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself“, dass sie einen ganzheitlichen Ansatz für ihre Krankheit wählte - entgegen dem Rat von 32 Ärzten und den Wünschen ihrer Familie.

Großer Schock

Die Gründe: Im Gespräch mit Women's Weekly über ihre Diagnose verriet sie: „Es war ein Schock, es war unerwartet, es war verwirrend, es war in vielerlei Hinsicht entmutigend, und es gab mir wirklich die Möglichkeit, tief in mein Inneres zu gehen, um eine Lösung zu finden, die für mich funktioniert.





Ganzheitlicher Ansatz

Seit Jahren schon ist Elle dafür bekannt, einen ganzheitlichen Ansatz in Lebensfragen zu wählen. Es ei ihre tiefe innere Überzeugung gewesen, sich gegen den Rat vieler Ärzte zu wenden und weder Chemotherapie, Operation noch Bestrahlung vornehmen zu lassen. "Es war eine wunderbare Übung darin, mir selbst treu zu sein, mir selbst zu vertrauen und der Natur meines Körpers und der von mir gewählten Vorgehensweise zu vertrauen“.

Härteste Sache

Gleichzeitig betont sie aber auch, sich gegen den medizinischen Standard zu stellen, sei "das härteste gewesen, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe." Doch nicht auf die eigene Intuition zu hören, wäre noch schlimmer gewesen. Ihre Familie, darunter ihre beiden Söhne, schwankten zwischen Verständnis und Entsetzen.

Was hat sie stattdessen gemacht?

Elle verriet, dass sie für acht Monate ein Haus in Phoenix, Arizona, gemietet hatte, wo sie ihren Krebs unter Anleitung ihres Hausarztes, eines Arztes für Naturheilkunde, eines ganzheitlichen Zahnarztes, eines Osteopathen, eines Chiropraktikers und zweier Therapeuten „ganzheitlich behandelte“.

Da sie allein in dem Haus wohnte, verbrachte sie ihre Tage damit, „sich zu konzentrieren und jede einzelne Minute der Selbstheilung zu widmen“.