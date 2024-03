Einzigartige Ausstellung widmet sich der Modeikone.

Fans von Supermodel Naomi Campbell, aufgepasst! Wer jetzt mehr über eines der wenigen echten Supermodels erfahren möchte, muss ins Museum.

Alles über Naomi

Genauer gesagt in das Londoner "Victoria und Albert Museum", das derzeit eine Ausstellung über die 53-Jährige und ihre rund 40 Jahre andauernde Karriere zusammengestellt hat. In "Naomi: In Fashion" dreht sich alles um das Supermodel, ihren Style, ihr Leben. Ab dem 22. Juni ist es soweit und los geht es.

Outfits

Es ist die erste Ausstellung überhaupt, die sich Campbell widmet. Zu sehen sind jene Look, für die Campbell im Laufe ihrer Karriere bekannt geworden ist. Rund 100 verschiedene Outfits und Accessoires können bewundert werden. Sie sind Leihgaben der Designer oder stammen aus dem Archiv des berühmten Museums selbst.

Doch die Mode und der Style der Ikone ist nicht alles. Ihr Engagement im wohltätigen Bereich wird ebenso gewürdigt. Zur Eröffnung wird das Model selbst vor Ort sein.