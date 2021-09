Elton John auf "Kriegspfad"

Verlangt Treffen mit Premierminister Boris Johnson.

Die britische Poplegende Elton John ist wegen Hürden für britische Musiker und Musikerinnen bei Auftritten in der EU nach dem Brexit laut eigener Aussage auf dem "Kriegspfad". Der 74-Jährige hat deswegen auch schon ein Treffen mit Premierminister Boris Johnson verlangt - aber noch keine Rückmeldung erhalten, wie er in seiner Sendung "Rocket Hour" beim Radiosender Apple Music 1 erzählte.

Seit dem endgültigen Austritt Großbritanniens aus dem EU-Binnenmarkt zum Jahreswechsel benötigen britische Musiker ein Visum, um in EU-Ländern auftreten zu können. "Was sich ereignet hat, ist, dass es finanziell unmöglich geworden ist für junge Künstler für ihre Visa zu bezahlen und sich durch die ganze Bürokratie durchzukämpfen, die sie für Europa brauchen", kritisierte Elton John. Er sei daher "auf dem Kriegspfad, um das zu klären", so der Star weiter.

Der Brite hatte erst kürzlich die Daten für seine Abschiedstournee verschoben, weil er sich nach einem Sturz einer Operation unterziehen muss.