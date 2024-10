"Von hier ins Ungewisse" war Zusammenarbeit zwischen Lisa Marie Presley und Tochter Riley Keough.

Einer der größten, wenn nicht der größte Sänger aller Zeiten ist am Cover von "From here to the Great Unknown" zu deutsch "Von hier ins Ungewisse" zu sehen: Elvis Presley. Eine schöne, charismatische, tragische Figur, die früh völlig kaputt starb. Die Popkultur wird nach wie vor von seinem Sein und Wirken beeinflusst.

Doch es ist nur sein halbes Gesicht auf diesem Deckblatt abgebildet. Ganz zu sehen ist jemand anderer. Nämlich seine Tochter Lisa Marie - damals noch ein kleines Kind, zum Papa hingekuschelt und mit ernstem Blick.

© Random House, Getty Images

Zusammenarbeit

Lisa Marie wollte mit diesem Buch Erinnerungen an ihren Vater teilen und ihre Geschichte preisgeben. Ende 2022 fragte sie ihre Tochter Riley Keough, ob sie ihr dabei helfen wolle. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Tochter von Elvis bereits Vorarbeit geleistet und ihre Erinnerungen auf Band gesprochen. Ein Glück für dieses Projekt, denn kurz nachdem Riley in das Projekt einstieg, starb ihre Mutter überraschend.

Missverstanden

Es blieben die vielen Stunden Aufnahmen zum Bearbeiten. Riley sagt über Lisa Marie im Buch: "Meine Mutter selbst fühlte sich prinzipiell kaputt, nicht liebenswert, nicht schön. Sie hatte das tiefsitzende Gefühl, wertlos zu sein, aber ich habe nie wirklich herausgefunden, warum. Mein ganzes Leben lang habe ich versucht, darauf eine Antwort zu finden. Meine Mutter war ein unglaublich komplizierter und äußerst missverstandener Mensch."

© Getty Images

Und es blieb die Mission, Lisa Marie als den Menschen zu zeigen, der sie war, als den Riley sie kannte: liebenswert, lustig, schön aber auch zutiefst unsicher.

Priscilla wollte sie nicht

Warum sie diese negativen Gefühle hatte, wird gleich zu Beginn deutlich, wenn es heißt, dass Priscilla sie nicht haben wollte. Ihre Mutter habe in der Schwangerschaft überlegt, vom Pferd zu fallen um so eine Fehlgeburt zu provozieren. Sie wollte keine Schwangerschaftskilos haben, sei in Konkurrenz mit vielen anderen, schönen Frauen gestanden. Lisa Marie resümiert, dass diese Ablehnung es sei, was ihr ganzes Leben lang nicht mit ihr stimmte.

© Random House, Getty Images ×

Denkmal gesetzt

Trotzdem fanden die beiden Frauen später zu einer guten Verbindung. das Buch ist zum einen Teil ein interessantes Dokument über Elvis und zum anderen eine wunderschön-sensible Liebeserklärung einer Tochter an ihre Mutter. Nämlich von Riley an Lisa Marie, der sie mit dem Buch ein Denkmal gesetzt hat und ihr so vielleicht auch etwas zuteil wird, das ihr Zeitlebens gefehlt hat.