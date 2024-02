Freche Priscilla: Popo-Klatscher für Lugner

Priscilla Presley kam in einer traumhaften Funkelrobe zum Opernball-Pressetermin mit Richard Lugner.

Wien. Priscilla Presley beeindruckte beim Fototermin mit Richard Lugner vor dem Opernball im Wiener Grand Hotel in einer Funkelrobe von Nina Ricci, Schuhe von Balenciaga und Jimmy Choo Tasche mit opulenter schwarzer Schleife.

Verwirrend

Während der Foto-Session war kurz unklar, in welche Richtung die beiden Promis den Raum verlassen. Priscilla Presley und "Mörtel" Lugner berieten sich kurz, deuteten in eine Richtung und dann startete der Baumeiste auch voraus - auf dem Weg bekam er von seinem Stargast noch einen Popo-Klatscher mit, wie ein oe24.TV-Video zeigt.

Das Programm auf dem Ball ist dicht. Laut dem Baumeister wird Presley nach dem Mittellogen-Interview mit dem ORF Bundespräsident Alexander Van der Bellen ihre Aufwartung machen. Dann will sie unbedingt auf das Tanzparkett. "Sie will tanzen. Ich muss", so der Baumeister. "Ich bekomme ihn dazu, er muss", unterstrich Presley.