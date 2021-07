Eric Clapton will bei Impfpflicht nicht spielen

Eric Clapton weigert sich Konzerte zu geben, bei denen nur Geimpfte Zutritt haben.

Stattdessen würde Clapton er lieber seine Konzerte absagen. Am härtesten getroffen hat die Corona-Pandemie wahrscheinlich die Künstler. Vorallem Musiker mussten in dieser Zeit auf die meisten ihrer Konzerte komplett verzichten. Schritt für Schritt kommt die Kultur nun wieder zurück in unser Leben, allerdings nur für Geimpfte. So auch in Großbritannien. Das ist der Grund warum sich Eric Clapton mit einem Statement dazu an die Öffentlichkeit gewandt hat. In seinem Statement kündigt der englische Gitarrist an, auf keiner Bühne mehr zu spielen, solange eine Impfpflicht gilt. Solange nicht gewährleistet wird, dass alle Fans seine Konzerte besuchen können, werde er nicht auftreten und sich das Recht nehmen, seine Auftritte abzusagen.

Nicht die erste Corona-Kritik von Clapton

Mit kontroversen Äußerungen hatte der 76-Jährige schon vor einigen Wochen für Aufmerksamkeit gesorgt. Demnach kritisierte er in einem auf Youtube veröffentlichen Video die englische Corona-Politik und würde zudem die Impfung bereuen. Der Grund dafür sollen starke Nebenwirkungen sein, der er erlitten habe. Er hätte "nie in die Nähe einer Nadel" gehen dürfen, sagt Clapton dazu. Seine Statements bleiben nicht ohne Resonanz. Nun fühle er sich "ausgegrenzt" und habe sogar von seiner eigenen Familie wegen seiner Meinung Zurückweisung erlebt. "Ich konnte Entfremdung spüren, weil ich eine andere Ansicht hatte", so Clapton.

Probleme mit Astra bei Springsteen Konzert

Verwirrung hab es auch in den vergangenen Tagen gegenüber einer Konzertreihe von Bruce Springsteen am Broadway in New York. Mehrere Medien hatten berichtet, dass Menschen die mit dem AstraZeneca Impfstoff geimpft wurden, keinen Zutritt zu dem Konzert hätten. Der Grund dafür sei, dass die amerikanische Behörde für Lebensmitel und Arzneimittel (FDA) nur drei Impfstoff akzeptiere. Diese sind:

Pfizer/Biontech

Moderna

Johnson&Johnson

Nun wurde die Info auf der Website des Veranstalters korrigiert und geschrieben, dass jeder ein Ticket kaufen könne, der einen von der FDA oder WHO zugelassenen Impfstoff erhalten haben. Damit können auch Personen am Konzert teilnehmen, die Astra erhalten haben.