Erneut Vorwürfe gegen Rihannas Lover

Erst gab es Fremdgehgerüchte um ASAP Rocky und eine Schuhdesignerin, jetzt meldet sich auch eine Dreifachmutter zu Wort

Rapper ASAP Rocky scheint es mit der Treue nicht ganz so ernst zu nehmen - und das obwohl seine Freundin Rihanna schwanger ist. Vor kurzem kamen Gerüchte auf, der Musiker hätte eine Affäre mit Schuhdesignerin Amina Muaddi gehabt. Jetzt lässt eine britische Dreifachmutter erneut aufhorchen. Sie behauptet, ASAP habe ihr immer wieder heimlich Nachrichten geschickt während Rihanna bereits schwanger war.

Flirtversuche auf Instagram

Laut "The Sun" wurde eine Frau namens Jilly O'Donell von dem Rapper auf Instagram kontaktiert und dabei heftig angeflirtet. Das sei bereits im Dezember 2021 gestartet und halte noch immer an. Rocky soll der Dame gar angeboten haben, sie in der Ukraine zu treffen. Natürlich bevor die Russen dort eingefallen sind. Er soll ihr geschrieben haben, dass das Fitnesscenter dort sehr nett sei und dass er in den letzten Wochen fett geworden sei. "Ich wünschte wir könnten die überflüssigen Kilos gemeinsam abtrainieren", soll er geschrieben haben. Für ein Statement seien weder Rihannas noch ASAP Rockys Manager erreichbar gewesen. Im Vorfeld gab es bereits Trennungsgerüchte um die beiden.