Erotik-Star Jesse Jane stirbt mit nur 43 Jahren

Die Erotik-Filmbranche trauert um eines ihrer Aushängeschilder: Die US-Pornodarstellerin Jesse Jane ist tot.

Der vor allem in den USA bekannte Erotik- und Porno-Star Jesse Jane, bürgerlich Cindy Taylor, ist am Mittwoch leblos in ihrer Wohnung in Moore im US-Bundesstaat Oklahoma aufgefunden worden. Auch ihr Freund Brett Hasenmueller lag tot neben ihr, berichtet das Promiportal TMZ unter Berufung auf die örtlichen Behörden.

Polizisten machen Schock-Fund

Laut Bericht wurden die Leichen bei einer Nachschau der Polizei entdeckt, nachdem Bretts Arbeitgeber mehrere Tage nichts von ihm gehört hatte. Beim Eintreffen in der Wohnung machten die Beamten dann die schockierende Entdeckung.

Möglicherweise Drogen im Spiel

Unklar war demnach, wie lange Jane und ihr Lebenspartner bereits tot in der Wohnung gelegen hatten. Ermittlungen sollen nun den Sachverhalt klären, auch eine Obduktion wurde angeordnet. Spekuliert wird jedoch, dass die beiden an einer Überdosis Drogen gestorben sind.

Cindy Taylor alias Jesse Jane wurde 1980 in Forth Worth, Texas, geboren. Zeitweise galt sie als einer der größten Stars der Pornobranche. Abgesehen von ihrer Erotik-Karriere hatte sie jedoch auch Auftritte in Mainstream-Filmen wie "Starsky & Hutch" sowie eine Gastrolle in "Entourage".

Sie wurde nur 43 Jahre alt und hinterlässt einen Sohn.