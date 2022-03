Es war nicht der erste Streit zwischen Smith & Rock

Schon im Jahr 2016 machte Chris Rock bei den Oscars Witze über Will Smiths Ehefrau

Das Publikum war geschockt und sprachlos, als Schauspieler und Oscar-Gewinner Will Smith die Bühne stürmte, um seinem Kollegen Chris Rock eine Ohrfeige zu verpassen. Erst dachte man, die ganze Szene sei gestellt, doch nach kurzer Zeit war klar, hier war nichts gespielt. Es ist auch nicht das erste Mal, dass sich die beiden in die Haare kriegen. In Wirklichkeit läuft die Fehde schon seit sechs Jahren.

Chris Rock machte immer wieder Scherze auf Wills Kosten

Im Jahr 2016 hostete Chris Rock ebenfalls die Oscars und bekam schon damals Ärger mit Smith. Denn auch da teilte er gegen Wills Ehefrau Jada aus: "Jada wurde sauer, sie sagte, sie kommt nicht. Wenn Jada die Oscars boykottiert, ist das so als würde ich RIhannas Unterwäsche boykottieren. Ich bin nicht dazu eingeladen"; sagte er. Die einzige, die in diesem Streit gut wegkommt, ist Jada. Sie ging immer ehrlich mit ihrem Haarverlust um. Im Dezember schon postete sie ein Foto, dass sie mit Glatze zeigte. Dass Chris Rock daraus einen Witz machte, ließ Will Smith explodieren. Im Internet scheiden sich jetzt die Geister. Die einen halten zum "King Richard"-Darsteller, andere finden, dass er zu weit gegangen ist.