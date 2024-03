Escada-Erbin tot in Wohnung gefunden

Seit fast einer Woche konnte der Bruder von Karin Srb sie nicht mehr erreichen. Die Polizei hat nun die Leiche in ihrer Wohnung gefunden.

Wie "Müncher Merkur" berichtet, hatte die Escada-Erbin nur noch engeren Kontakt zu ihrem jüngeren Bruder, der in London lebt. "Müncher Merkur" zitiert den Bruder: „Wir haben uns letzte Woche noch zum Abendessen in München gesehen – sie schien ganz happy zu sein". Laut Medienberichten ist sie an Herzversagen gestorben - Karin Srb wurde nur 67 Jahre alt.

Die Kunsthändlerin war die älteste Tochter der Modeschöpferin und Escada-Gründerin Margaretha Ley - das Unternehmen musste 2009 Insolvenz anmelden. Der Ruhm des Modelabels war in den 1980er Jahren am stärksten. Prinzessin Diana und Demi Moore trugen Escada.