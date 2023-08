"Euphoria"-Star Angus Cloud stirbt mit nur 25 Jahren

Große Trauer um Angus Cloud. Der aus der Serie „Euphoria“ bekannte US-Schauspieler ist im Alter von 25 Jahren gestorben. „Mit schwerem Herzen mussten wir uns heute von einem unglaublichen Menschen verabschieden“, wird seine Familie in TMZ zitiert. „Als Künstler, Freund, Bruder und Sohn war Angus für uns alle in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes Cloud starb im Haus seiner Familie in Oakland - die Todesursache wurde nicht mitgeteilt.

Cloud musste erst vor wenigen Wochen den Tod seines Vaters verkraften. „Der einzige Trost, den wir haben, ist das Wissen, dass Angus jetzt wieder mit seinem Vater vereint ist, der sein bester Freund war“, schriebt seine Familie.

Die HBO-Serie „Euphoria“ meldete es sich auf Twitter: "Wir sind unendlich traurig über das Ableben von Angus Cloud. Er war ungeheuer talentiert und ein geliebter Teil der HBO- und Euphoria-Familie“

