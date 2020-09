Brisante Details über das Liebesleben von Prinz Andrew (60): Mehr als ein Duzend der Ex-Geliebten des umstrittenen Playboys packen nun aus.

In wenigen Tagen erscheint das Buch "Sex, Lies and Dirty Money by the World’s Most Powerful Elite“. Unter anderem geht es in dem Enthülliungsroman um die sexuellen Vorlieben von Prinz Andrew. Auch dessen angebliche Sexsucht wird thematisiert.

Laut Medienbericht des Magazins "Page Six" steht heute fest, dass Prinz Andrew, laut Recherchen des Buch-Autors Ian Halperin (56), sexsüchtig sei.

Eine weitere Ex-Geliebte, die im Rahmen der Buch-Recherchen interviewt wurde, erzählt, dass der 60-Jährige ein „waghalsiger Liebhaber“ sei, für dem es im Bett „keine Grenzen“ gäbe.

Kein Verdacht auf Missbrauch

Immer noch offen ist, inwieweit der 60-jährige Prinz Andrew in die Machenschaften des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein involviert gewesen ist. Dazu bestätigen allerdings alle befragten Ex-Geliebten, dass der Sex mit Andrew stets einvernehmlich gewesen sei.