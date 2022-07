First Lady der Ukraine als Cover-Model

Olena Selenska ist First Lady der Ukraine. Ursprünglich agierte sie im Hintergrund.

Kiew. Davon kann jetzt ­keine Rede mehr sein. Erst tourte sie durch die USA, sprach vor dem Kongress. jetzt ziert sie das Cover der Vogue, bekanntestes Modemagazin der Welt.

Starfotografin Annie Leibovitz lichtete sie zwischen Sandsäcken in der Kiewer Metro ab: flache Schuhe, schwarze Hose, offene Haare, dezentes Make-up. Ein Porträt des Muts. Plötzlich steht sie im Mittelpunkt der ukrainischen Tragödie, muss ihr eigenes Drehbuch schreiben: „Der Krieg brachte die schrecklichsten Monate meines ­Lebens und des Lebens aller Ukrainerinnen“, sagt sie: „Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass jemand sich bewusst ist, wie wir es emotional bewältigen konnten.“

Über Putin. An eine Niederlage denken sie und ihr Mann nicht: „ Wir haben keine Zweifel, dass wir siegen werden. Das ist es, was uns antreibt.“ Ihr Mann, der Präsident, sagt über Kriegsherr Wladimir Putin: „Das Schlimmste an ihm scheint zu sein, dass er tatsächlich zurechnungsfähig ist und versteht, was er tut.“