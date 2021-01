Fitness-Influencerin stirbt mit nur 27 Jahren

Bei ihrem Kampf hielt sie ihre Follower immer auf dem Laufenden und zeigte gute, als auch schlechte Zeiten.

Sie kämpfte vier Jahre lang gegen den Krebs, jetzt hat Fitness-Influencerin Cheyann Shaw diesen Kampf verloren. Sie starb mit nur 27 Jahren. Das machte ihre Familie und ihr Ehemann gegenüber ihren 224.000 Followern auf Instagram nun öffentlich.

2016 erhielt sie die erschütternde Diagnose Eierstockkrebs. Doch davon ließ sich die US-Amerikanerin aus Orlando, Florida, nicht unterkriegen. Sie nahm es mit der Chemotherapie, den Operationen und den sonstigen Behandlungen auf und sollte dafür zwischenzeitlich sogar belohnt werden. 2017 attestierten ihr die Ärzte, dass sie den Krebs besiegt hat. Sie kämpfte sich zurück ins Leben und wandte sich wieder ihrem heißgeliebten Sport zu.

Krebs kam zurück

2019 dann der Rückschlag. Der Krebs kehrte zurück. Aber auch diese Diagnose konnte ihren unerbitterlichen Lebenswillen nicht brechen. Cheyann kämpfte weiter und teilte ihre Erfahrungen weiterhin ganz offen auf Instagram. Ihre positive Art hat sie selbst am Schluss nicht verloren. Einen Tag vor Weihnachten postete sie ein Bild aus dem Krankenhaus. Trotz Magensonde und Operationen lächelte sie und streckte den Daumen nach oben.

Emotionaler Abschied

Doch weniger als zwei Wochen später ist sie tot. Am Montag postete ihre Mutter auf Instagram ein Bild von ihrer Tochter. Mit einem großen Lächeln im Gesicht sitzt Cheyann auf einer Wiese. Im Text nimmt sie Abschied von Cheyann: "Mein Herz ist heute gebrochen. Unser kleines Mädchen hat seinen langen Kampf gegen den Eierstockkrebs verloren. Sie kämpfte bis zum bitteren Ende. Sie ist eine wahre Kämpferin und Überlebenskünstlerin. Sie wird mir so fehlen und für immer in meinem Herzen sein."