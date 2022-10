Mit dieser Frau soll Harry Styles eine Affäre gehabt haben

Ein ehemaliges Kindermädchen packt nun neue, brisante Details zur Beziehung von Olivia Wilde (38) und Harry Styles (28). So soll er kurz vor ihrem Zusammenkommen noch mit einer anderen Frau Sex gehabt haben.

Olivia Wilde und Harry Styles lernten sich bei den Dreharbeiten zum Film "Don't Worry Darling" kennen und waren kurz darauf ein Paar. Doch am Set des Thrillers soll es auch zwischen dem Sänger und einer anderen geknistert haben. Insidern zufolge, soll er mit der Hauptdarstellerin Florence Pugh (26) ins Bett gestiegen sein, sehr zum Ärger von Wildes.

Diese soll sich, laut dem Kindermädchen, bei ihrem damaligen Mann Jason Sudeikis (47) beschwert haben. Allen voran empörte sie sich darüber, dass die Schauspielerin Pugh einen Freund hätte. Die zwei Damen, welche beide Harry Styles umgarnt haben sollen, verstanden sich daraufhin eher weniger. Kurz vor der Premiere des Films, wo alle drei Beteiligten dieser Liebesaffäre getrennt voneinander saßen, sagte Pugh alle Interviews ab, trotzdem sie beim Event teilnahm.

Hat es schon vorher geknistert?

Öffentlich dementiert Wilde, welche als Regisseurin bei dem Film fungierte, die Vorwürfe, sie habe ihren Ex-Mann Sudeikis betrogen. Die neuen, brisanten Details lassen diese Geschehnisse aber in einem anderen Licht erscheinen. Es ist also möglich, dass Wilde, die sich über das Fremdgehen der Hauptdarstellerin empörte, selbst ein solches Verhalten an den Tag legte. Offizielle Stellungnahmen der Beteiligten gibt keine.