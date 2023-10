"Friends"-Star: Rätsel um Todesursache

Auch zwei Tage nachdem Hollywood-Star Matthew Perry tot in seinem Whirlpool aufgefunden wurde, gibt es noch keine offizielle Todesursache.

Es war ein Schock für Millionen Fans weltweit, als Matthew Perry, vielen bekannt als Chandler Bing aus der Kult-Serie "Friends", Samstagmittag tot in seinem Whirlpool aufgefunden wurde. Der Schauspieler ist offensichtlich im Pool ertrunken. Warum das allerdings passierte, ist nach wie vor ungeklärt. Ein vorläufiger Autopsie-Bericht lässt den Punkt "Todesursache aus. Einzig Fremdverschulden schließt die Polizei aus und es wurden auch keine Drogen in Haus Perrys gefunden.

Auch die die Todesart ist noch nicht eindeutig bestimmt. In Frage kommen natürlicher Tod, Selbstmord oder Unfall. Erst das toxikoligische Gutachten wird Klarheit bringen. Bis es soweit ist, können aber viele Wochen vergehen. Perry Leichnam wurde von der Polizei jedenfalls bereits freigegeben und soll demnächst beerdigt werden.

Tabletten- & Alkoholsucht

Der sympathische Star sorgte mit seiner Sucht nach Schmerzmittel und Alkohol immer wieder für Schlagzeilen, soll aber seit einiger Zeit clean und trocken gewesen sein. Am Morgen seines Todes spielte er gleich in der Früh mit Freunden zwei Stunden lang Pickleball - eine Mischung aus Tennis, Tischtennis und Badminton. Wieder in seiner Villa in den Pacific Palisades im Großraum Los Angeles angekommen, beauftragte er seinen persönlichen Assistenten ihm ein neues iPhone und eine neue Brille zu besorgen. Als dieser zurückkam fand er Perry leblos im Pool und alarmierte die Rettungskräfte, die aber nur mehr seinen Tod feststellen konnten.

Bei der Hausdurchsuchung wurden keine illegalen Drogen, aber zahlreiche rezeptpflichtige Medikamente wie Anti-Depressiva gefunden. In wie weit diese mit seinem Tod zusammenhängen wird das toxikologische Gutachten zeigen.

Trauer um "Chandler"

Matthew Perry wurde durch die Kult-Serie "Friends" berühmt.

Wann genau die Beerdigung stattfinden soll, ist noch nicht bekannt. Man kann aber davon ausgehen, dass zahlreiche Hollywood-Stars Perry die letzte Ehre erweisen werden - allen voran seine Co-Stars aus "Friends". Viele Fans finden es allerdings seltsam, dass zahlreiche Kollegen bereits kondoliert haben, aber seine "Friends" Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer und Matt LeBlanc bis jetzt kein Statement zum Ableben ihres Freundes gepostet habe.