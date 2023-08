Darren Kent starb nach langem Kampf gegen Osteoporose, Arthritis und einer extrem seltenen Hautkrankheit.

Große Trauer im Darren Kent. Der britische Schauspieler, bekannt durch seine Rolle als trauernder Ziegenhirte in „Game of Thrones“ starb am Freitag nach langer Krankheit. Kent wurde nur 36 Jahre alt.

„Mit tiefer Traurigkeit müssen wir Ihnen mitteilen, dass unser lieber Freund und Kunde Darren Kent am Freitag friedlich verstorben ist“, bestätigt seine Agentur auf Facebook. „Unsere Gedanken und unsere Liebe sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie.“

Ziegenhirte bei "Game of Thrones"

Medienberichten zufolge, litt Kent seit Jahren an Osteoporose, Arthritis und einer seltenen Hautkrankheit. Nun hat der 36-Jährige den Kampf gegen seine Krankheiten verloren.

Darren Kent speilte unter anderem in Serien wie "Shameless", "Blood Drive" oder "Les Misérables" mit. International bekannt wurde er aber durch seine Rolle in "Game of Thrones". In der vierten Staffel der Erfolgsserie übernahm er die Rolle eines Ziegenhirten aus Slavers Bay.