Gates-Tochter liebt McCartney-Enkel

Phoebe Gates und Arthur Donald outen ihre Liebe in Paris

Ein süßes Pärchen-Foto in der Stadt der Liebe: Phoebe Gates (21) und Arthur Donald (24) zeigen sich kuschelnd in Paris und outen damit ihre junge und vor allem reiche Liebe. Denn Phoebes Vater ist Microsoft-Gründer Bill Gates (67). Sein Vermögen wird auf mehr als 101 Milliarden geschätzt. Und auch Arthur ist wohlhabender Abstammung. Sein Großvater ist Beatles-Legende Paul McCartney (81), der ebenfalls Milliardär ist.

Arthur selbst arbeitet als Klima-Investor und lebt zurzeit in New York. Phoebe studiert noch an der renommierten Stanford-Universität. Die beiden haben sich offensichtlich über Arthurs Tante, Designerin, Stella McCartney kennengelernt. Diese ist schon lange Zeit mit Lindas Mutter befreundet. Stella gilt gar als Phoebes Mentorin, denn die 21-Jährige möchte selbst eine Karriere als Designerin machen.